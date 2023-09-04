У червоному пальті і з потертою сумкою: принцеса Анна вийшла у світ з королем і королевою

73-річна принцеса Анна викликала фурор своїм яскравим луком на Іграх Бремара, які відбуваються у Шотландії.
Члени британської королівської родини ще пів вересня точно проведуть на канікулах у Шотландії. Там монарша родина не лише відпочиває від публіки та спалахів фотокамер, а й відвідала Braemar Gathering 2023.
Вони відбулися у Меморіальному парку принцеси та герцога Файфа у Бремарі. Вчора ми показували вам фото короля Чарльза та королеви Камілли з цього заходу. Король мав стильний вигляд в гольфах з червоними стрічками, а його дружина обрала ефектне зелене вбрання і капелюх з пір'ям.
73-річна сестра короля – принцеса Анна – була в червоному короткому пальті та в картатій спідниці зеленого кольору довжини до колін, яку одягла у поєднанні з чорними шкіряними туфлями на підборах. Під пахвою королівська принцеса несла невелику синю сумку, яка була явно не першої свіжості і на ній трохи облізла шкіра. Втім, Анна відома своєю ощадливістю і носить речі багато років.
Образ Її Королівської Високості доповнював червоний невеликий капелюх і брошка, пришпилена зверху на пальта.
Нагадаємо, раніше ми розповідали з чого починає свій день королівська принцеса Анна.
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