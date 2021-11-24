У червоному пальті: стильну королеву Летицію з чоловіком-королем заскочили в аеропорту

Іспанські монархи вчора вирушили з офіційним візитом до Швеції.

Король Філіп VI та його дружина королева Летиція були зазнімковані репортерами в аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса 23 листопада. Король і королева пройшлися червоною доріжкою до трапу під час офіційного заходу.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

На Летиції цього дня було насиченого кольору червоне пальто від Hugo Boss з поясом на талії, яке вона поєднала з чорною водолазкою та широкими укороченими штанами зі стрілками. Взута Летиція була у високі шкіряні чоботи на підборах. В руках у неї були шкіряні рукавички, на обличчі – маска, у вухах – маленькі золоті сережки, макіяж у натуральних відтінках, а волосся розпущене.

Король Філіп VI теж одягнув темне пальто і костюм із білою сорочкою, підібравши червону краватку в тон вбрання своєї дружини. Сьогодні очікуємо побачити нові королівські виходи у Швеції, мабуть, із членами шведської королівської родини.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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