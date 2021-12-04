У червоному пальті та чорному шарфі: елегантна Джилл Байден на відкритті різдвяної ялинки

Перша леді та президент продовжили традицію урочистого відкриття ялинки.
З приходом грудня стартував і різдвяний сезон, а головні події цього періоду – подарунки та запалення ялинок. Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден також відкрили 2 грудня Національну різдвяну ялинку у Вашингтоні. Цій традиції вже близько 100 років.
Як повідомляє видання People, головне вічнозелене дерево США прикрашене червоними та білими вогниками та орнаментами, створеними 1300 студентами з усієї країні. Ялинка оточена деревами меншого розміру, що представляють усі штати та території США, а також округ Колумбія.
Перша леді з'явилася на сцені в червоному пальті з поясом і такій же сукні. Свій елегантний ансамбль вона доповнила чорними рукавичками та довгим затишним шарфом. Розкішності образу додали великі діамантові сережки у вухах та брошка.
Джо Байден відповідав за стилем дружині, адже одягнув краватку з червоним принтом. Також на ньому був класичний костюм та пальто.
Також захід відвідали віцепрезидентка Камала Гарріс зі своїм чоловіком Дугом Емхоффом та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
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