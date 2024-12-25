У червоному пальті та хутряному капелюсі: принцеса Анна обрала яскравий лук на Різдво

Королівська принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс приєдналися до королівської родини на святкуванні Різдва у Сандрінгемі.
Принцеса Анна дотримується традицій Віндзорів і ніколи не пропускає різдвяну службу в Сандрінгемі. Цього року їй, як і завжди, склав компанію чоловік – Тімоті Лоренс.
74-річна принцеса була одягнена у червоне коротке пальто та спідницю у складку, на голові у неї був капелюх з хутряним оздобленням, на руках рукавички, а на шиї шарф. Також принцеса доповнила образ сережками-висячками із перлинами, золотою брошкою та підкреслила губи яскравою помадою.
Відомо, що королівська родина після служби вирушає на різдвяний обід, а от подарунки вони відкривають напередодні увечері, згідно з давньою німецькою традицією.
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