У червоному пальті та хутряному капелюсі: принцеса Анна обрала яскравий лук на Різдво

Королівська принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс приєдналися до королівської родини на святкуванні Різдва у Сандрінгемі.

Принцеса Анна дотримується традицій Віндзорів і ніколи не пропускає різдвяну службу в Сандрінгемі. Цього року їй, як і завжди, склав компанію чоловік – Тімоті Лоренс.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

74-річна принцеса була одягнена у червоне коротке пальто та спідницю у складку, на голові у неї був капелюх з хутряним оздобленням, на руках рукавички, а на шиї шарф. Також принцеса доповнила образ сережками-висячками із перлинами, золотою брошкою та підкреслила губи яскравою помадою.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Відомо, що королівська родина після служби вирушає на різдвяний обід, а от подарунки вони відкривають напередодні увечері, згідно з давньою німецькою традицією.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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