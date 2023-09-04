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У червоному пальті та капелюсі з квіткою: ще один яскравий вихід принцеси Анни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У червоному пальті та капелюсі з квіткою: ще один яскравий вихід принцеси Анни

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна кілька днів поспіль вибирала для світських виходів яскраве вбрання червоних відтінків.

Кілька днів тому 73-річна принцеса разом із братом королем Чарльзом III, королевою Каміллою, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті відвідали службу в церкві Краті, у Балморалі, в Абердіні.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна одягла червону сукню прямого ситуету і зверху картате пальто теж червоного відтінку із золотими ґудзиками. До образу підібрала світлий невеликий капелюх з червоним обідком і декорованим квіткою. На грудях у принцеси була пришпилена брошка, а у вухах були невеликі сережки-висячки. Її волосся було зібрано в класичну зачіску.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна викликала фурор своїм яскравим луком на Іграх Бремара, які відбуваються у Шотландії і які вона також відвідала зі своїми королівськими родичами.

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Дата публікації
Перегляди
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