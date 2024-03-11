У червоному пальті та контрастному капелюсі: принцеса Анна на службі зі своїми королівськими родичами

Щорічний захід з нагоди Дня Співдружності відбувся у Вестмінстерському абатстві. Принцеса Анна відвідала його разом із членами своєї сім'ї – королевою Каміллою, принцом Вільямом, герцогом та герцогинею Единбурзькими та іншими запрошеними на захід гостями.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

73-річна Анна одягла цього дня червоне пальто в квітковий принт, підібравши до нього в тон шарф, до якого прикріпила золоту брошку. Під пальтом принцеса мала смарагдову сукню прямого крою, взута Анна була в чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах, одягла чорні тканинні рукавички і під пахвою тримала невелику сумку. Образ її завершував великий бірюзовий капелюх на голові, у вухах золоті сережки з перлами, а на обличчі ледь помітний макіяж.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Яскравішою за принцесу Анну на службі була лише королева Камілла. Вона з'явилася на заході в блакитному пальті та капелюсі зі страусиним пір'ям.

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