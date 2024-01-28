У червоному пальті та на підборах: 86-річна королева Соня сяяла на червоній доріжці

86-річна королева Соня була присутня на концерті в Концертного дому Осло. Вона була в чорно-червоній сукні і зверху одягла червоне пальто з хутряним оздобленням, була в чорних прозорих колготах і взута в чорні туфлі на підборах.

У руках Соня тримала блискучі рукавички, а на її зап'ястях сяяла кілька золотих браслетів та каблучка з каменем на пальцях. Соня зробила ефектне укладання та легкий денний макіяж.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нещодавно її чоловік король Норвегії Гаральд V прокоментував, чи планує поступатися троном на користь свого сина кронпринца Гокона, як це зробила королева Данії Маргрете II, зрікшись трону на користь свого сина кронпринца, а нині короля Фредеріка X.

Читайте також: