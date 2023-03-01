У червоному пальті та сережках за мільйон гривень: принцеса Кейт із чоловіком на урочистому параді

Принцеса Уельська Кетрін разом із чоловіком принцом Вільямом була присутня на параді на честь Дня святого Давида.

Сьогодні в Уельсі святкують національне свято – День святого Давида. Принц і принцеса Уельські вшановували валлійських гвардійців у Віндзорі, неподалік їхнього будинку під час святкового параду.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Ця подія ознаменувала собою перший візит принца Вільяма до валлійської гвардії від того часу, як він став церемоніальним полковником валлійської гвардії, про що було оголошено у грудні 2022 року.

На параді Вільям та Кейт роздали символічний цибулю порей офіцерам та гвардійцям полку у традиційній частині параду на честь Дня Святого Давида. Цибуля порей довгий час асоціювався з Уельсом — згідно з легендою, святий покровитель нації велів валлійським солдатам носити цибулю на своїх шоломах, щоб вони могли краще впізнавати одне одного в битві проти саксів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Церемонія закінчилася тим, що принц Уельський прийняв королівський салют, коли війська пройшли маршем.

Цього дня Кетрін була у червоному довгому пальті від Alexander McQueen за 3608 доларів, доповнивши образ чорними замшевими чоботями на високих підборах, сумкою Mulberry та капелюхом-таблеткою від Juliette Botterill.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У вухах у принцеси виблискували діамантові сережки у вигляді квітки від Asprey, вартістю 27 700 доларів (1 023 008 грн). Кейт зібрала волосся у низький пучок і зробила гарний денний макіяж. Принц Уельський був у військовій формі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Кейт та Вільям відвідали Південний Уельс, де принцеса блищала у білому пальті від Alexander McQueen та спідниці від Zara.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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