У червоному пальті та сережках за мільйон гривень: принцеса Кейт із чоловіком на урочистому параді

Принцеса Уельська Кетрін разом із чоловіком принцом Вільямом була присутня на параді на честь Дня святого Давида.
Сьогодні в Уельсі святкують національне свято – День святого Давида. Принц і принцеса Уельські вшановували валлійських гвардійців у Віндзорі, неподалік їхнього будинку під час святкового параду.
Ця подія ознаменувала собою перший візит принца Вільяма до валлійської гвардії від того часу, як він став церемоніальним полковником валлійської гвардії, про що було оголошено у грудні 2022 року.
На параді Вільям та Кейт роздали символічний цибулю порей офіцерам та гвардійцям полку у традиційній частині параду на честь Дня Святого Давида. Цибуля порей довгий час асоціювався з Уельсом — згідно з легендою, святий покровитель нації велів валлійським солдатам носити цибулю на своїх шоломах, щоб вони могли краще впізнавати одне одного в битві проти саксів.
Церемонія закінчилася тим, що принц Уельський прийняв королівський салют, коли війська пройшли маршем.
Цього дня Кетрін була у червоному довгому пальті від Alexander McQueen за 3608 доларів, доповнивши образ чорними замшевими чоботями на високих підборах, сумкою Mulberry та капелюхом-таблеткою від Juliette Botterill.
У вухах у принцеси виблискували діамантові сережки у вигляді квітки від Asprey, вартістю 27 700 доларів (1 023 008 грн). Кейт зібрала волосся у низький пучок і зробила гарний денний макіяж. Принц Уельський був у військовій формі.
Нагадаємо, вчора Кейт та Вільям відвідали Південний Уельс, де принцеса блищала у білому пальті від Alexander McQueen та спідниці від Zara.
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