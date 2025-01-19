У червоному пальті та штанях: принцеса Стефанія з дочкою відвідала циркову виставу

Члени княжої родини відвідали 47-й Міжнародний фестиваль циркового мистецтва у Монако.

59-річна принцеса була одягнена в чорні штани-кльош і водолазку такого самого кольору, а зверху в червоне довге пальто. Її волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах сережки. Також Стефанія носила окуляри, а в руках тримала букет квітів.

Її 27-річна дочка Камілла була в короткому бордовому пальті, чорних штанях-кльош і взута в бордові лаковані гостроносі туфлі на підборах, прикрашені бантами. Волосся дівчина зібрала шпилькою, зробила легкий макіяж і на її обличчі також були окуляри, а в руках букет квітів такий самий, як у її матері.

Принцеса Стефанія та Камілла Готліб / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше принцеса Монако відвідала цей самий захід із дочкою Каміллою Готліб і сином Луї Дюкрюе.

Принцеса Стефанія зі своїми дітьми / Фото: Getty Images

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