У червоному пальті та туфлях із золотими бантами: леді Кітті Спенсер відвідала різдвяну службу
Леді Кітті Спенсер з’явилася на святковому заході в яскравому луку.
Кітті відвідала різдвяну службу Centrepoint Christmas Carol Service у церкві Христа у Спіталфілдсі у Лондоні. На святковому заході леді Спенсер сяяла у червоному пальті довжини до колін з чорним оксамитовим коміром та золотими ґудзиками. Образ Кітті доповнила чорними щільними колготами та туфлями-човниками, прикрашеними золотими бантами з камінням та стразами.
Леді Кітті розпустила довге біляве волосся, зробила гарний вечірній макіяж, а образ доповнила діамантовими сережками та кількома каблучками на пальцях.
Нагадаємо, нещодавно у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт принцеси Уельської Кейт, який називається «Разом на Різдво». Його відвідала не лише родина Кейт, а й багато її королівських родичів.