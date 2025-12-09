ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

У червоному пальті та туфлях із золотими бантами: леді Кітті Спенсер відвідала різдвяну службу

Леді Кітті Спенсер з’явилася на святковому заході в яскравому луку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті відвідала різдвяну службу Centrepoint Christmas Carol Service у церкві Христа у Спіталфілдсі у Лондоні. На святковому заході леді Спенсер сяяла у червоному пальті довжини до колін з чорним оксамитовим коміром та золотими ґудзиками. Образ Кітті доповнила чорними щільними колготами та туфлями-човниками, прикрашеними золотими бантами з камінням та стразами.

Леді Кітті розпустила довге біляве волосся, зробила гарний вечірній макіяж, а образ доповнила діамантовими сережками та кількома каблучками на пальцях.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт принцеси Уельської Кейт, який називається «Разом на Різдво». Його відвідала не лише родина Кейт, а й багато її королівських родичів.

Сім’я Уельських на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / © Associated Press

Сім’я Уельських на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie