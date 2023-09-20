У червоному пальті та туфлях-човниках: яскрава королева Матильда прогулялася Нью-Йорком

Королева Бельгії Матильда прилетіла до Нью-Йорка на важливий захід.

Дружина короля Філіпа та заступник Постійного представника Бельгії при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку Карл Лагаті прогулялися вулицями Нью-Йорка перед заходом ЮНІСЕФ "Психічне здоров'я" у кулуарах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Королева Матильда була в яскравому червоному пальті незвичайного фасону, яке доповнила замшевими туфлями-човниками з прозорими вставками на підборах та мініатюрним клатчем до тону.

З прикрас Матильда підібрала до образу кілька золотих браслетів, годинник та сережки, схоже, з діамантами. У королеви був максимально легкий макіяж на обличчі та класичне укладання.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева любить червоний колір і іноді з'являється на публіці у таких аутфітах. Наприклад, на службі у Національний день Матильда з'явилася на публіці саме у такому вбранні.

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