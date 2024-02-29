У червоному пальті та з брошкою за 5 тисяч доларів: принцеса Анна відвідала прийом Ліги регбі

Вона приїхала на прийом Ліги регбі, щоб подякувати співтовариству за їхню роботу зі збирання грошей для Асоціації захворювань рухових нейронів на стадіоні Гедінглі. Сестра короля є покровителькою Асоціації MND.

На захід 73-річна принцеса Анна приїхала у яскраво-червоному пальті від Windsmoor, під яким була чорна спідниця чи сукня прямого силуету, а взута була у шкіряні туфлі на невисоких підборах.

У Анни була її улюблена класична зачіска, легкий макіяж на обличчі, у вухах сережки з перлами, а на грудях брошка "Скаутський вузол" у формі скаутського рифового вузла з двома рубінами та двома перлинами, вартістю близько 5 тисяч доларів.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

У п'ятницю принцеса Анна вирушить до ОАЕ. Вона відвідає Дубайський морський вітрильний клуб, найбільший у регіоні навчальний центр RYA та візьме участь у дискусії на конференції "Жінки у судноплавстві та торгівл", а також відвідає ще кілька заходів.

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