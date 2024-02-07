У червоному пальті та з такими ж губами: нетипово яскрава принцеса Анна приїхала до казарм Святого Георгія

Принцеса Анна продовжує брати на себе все більше королівських обов'язків на тлі того, що її брат король Чарльз ІІІ лікується від раку.

Сьогодні королівська принцеса зустрілася з військовослужбовцями під час свого візиту до навчального полку зі знешкодження боєприпасів у казармах Святого Георгія у Бістері. Анна є головнокомандувачем Королівського логістичного корпусу.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На захід дочка королеви Єлизавети II прибула у нетипово яскравому для себе образі. На ній було довге червоне пальто, у неї на шиї була ніжно-рожева хустка в принт, вона одягла чорні рукавички і взула високі чоботи зі шкіри. На плечі у принцеси висіла сумка, а на грудях було пришпилено кілька брошок. Її Високість була з класичною зачіскою, а макіяж дуже натуральний, вона лише підкреслила губи червоною помадою. У вухах виблискували золоті сережки.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Через те, що король Чарльз III змушений відкоригувати свій робочий графік через боротьбу з раком, його сестрі та іншими найближчими родичами, очевидно, доведеться брати на себе більше королівських обов'язків.

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