- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоному пальті та з клатчем з британським прапором: родичка короля Чарльза відвідала службу в Копенгагені
Герцогиня Глостерська Біргітта відвідала англійську церкву Святого Альбана в Копенгагені, де вона є покровителькою.
Після відвідування церкви Її Королівська Високість оглянула дерево, яке вона посадила в парку Черчілля на честь святкуванням 80-ї річниці визволення Данії у квітні 2025 року.
Одягнена 79-річна герцогиня була в білу блузку, чорні класичні штани зі стрілками та червоне пальто з поясом на талії. Взута вона була в чорні замшеві туфлі на підборах, а під пахвою несла прямокутний клатч із британським прапором. Також Біргітта наділа золоте і перлинне кольє, золоті сережки та зробила макіяж з яскраво-червоними губами до тону пальта й гарне укладання.
