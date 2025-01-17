У червоному пальті та з зачіскою "вулик": принцеса Анна відвідала робочий захід

Сестра короля Чарльза відвідала благодійну організацію Wings for Warriors, яка займається навчанням поранених, постраждалих чи хворих військовослужбовців та ветеранів як професійних пілотів.

Принцеса Анна прибула до навчального центру аеропорту Глостершир у Челтнемі. Для появи на публіці Анна обрала червоне коротке двобортне пальто, яке поєднувала зі спідницею у дрібну клітинку темно-синього кольору, шкіряними рукавичками та клатчем на ремінці-ланцюжку, який тримала під пахвою.

У принцеси була її класична зачіска "вулик", золоту брошку вона прикріпила на комір пальта, одягла перлинні сережки-цвяшки і підкреслила губи помадою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Зимові канікули принцеса Анна проводила з родиною в Норфолку, в заміському маєтку Сандрінгем, який так любила свого часу покійна королева Єлизавета ІІ. Принцесу бачили з її братом королем Чарльзом, коли вони ходили на недільну службу до церкви.

Принцеса Анна у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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