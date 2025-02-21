У червоному пальті та зі змією на пальці: королева Максима на діловому івенті в США

Королева Нідерландів продовжує свій візит до Вашингтона.
Її Величність королеву Максиму заскочили дорогою до Міжнародного валютного фонду (МВФ). Максима відвідує Вашингтон як спеціальна адвокатка генерального секретаря ООН з питань фінансового здоров'я.
Цього дня дружина короля Нідерландів обрала для виходу на публіку сукню в дрібний принт "гусяча лапка" від Natan Couture, червоне пальто Max Mara з поясом на талії і до нього підібрала шарф, шкіряні рукавички та чоботи Gianvito Rossi.
Свій ефектний образ королева доповнила сережками до тону і каблучкою у вигляді змії з різнокольорового каміння на пальці. Вона мала натуральний макіяж, а волосся зібрала в низький пучок.
Вчора у Вашингтоні Максима з'явилася на публіці в зеленому пальті та шкіряній спідниці.
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