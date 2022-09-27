У червоному пальті: яскрава принцеса Кейт приїхала з чоловіком Вільямом до Уельсу

Принц і принцеса Уельські в перші дні після завершення королівської жалоби за Єлизаветою II приїхали до Уельсу.

Пара відвідала з візитом на станцію рятувальних шлюпок RNLI Holyhead у Голіхеді, Уельс, де вони зустрілися з командою волонтерів та іншими людьми.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Це одна з найстаріших станцій рятувальних шлюпок на валлійському узбережжі, і протягом багатьох років її члени отримали 70 нагород за хоробрість.

Вільям та Кейт вирушили до морської піхоти та кафе-бару Голігеда, де вони зустрілися з людьми з місцевих малих підприємств та організацій, включаючи берегову охорону та морських кадетів. Голіхед розташований лише за півгодини від будинку, який принц і принцеса орендували як молодята на острові Англсі в період від 2010-го до 2013-й роки, коли Вільям був пілотом пошуково-рятувального вертольота Королівських ВПС.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям кажуть, що відчувають глибоку прихильність до країни. Як згадує Daily Mail, саме тут у Уельсі вони ростили свого первістка принца Джорджа перші кілька місяців, якому колись належить зійти на трон.

Пару сьогодні зустрічали шанувальники. Серед них був маленький хлопчик, котрий прибув на станцію, щоб вручити Кетрін квіти. Принцеса із задоволенням опустилася навпочіпки, щоб поговорити з дитиною, а пізніше до неї приєднався і Вільям.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Сьогодні новоспечена принцеса Уельська мала чудовий вигляд в червоному пальті із золотими ґудзиками від LK Bennett, чорних штанях-кльош зі стрілками, чорній кофті та золотих сережках від Spells of Love, а в руках тримала чорну сумку Grace Han.

У макіяжі Кетрін трохи підкреслила очі і губи, а волосся просто розпустила. Принц Вільям був у темному піджаку, під який одягнув блакитну сорочку та краватку.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Це перший вихід принца та принцеси Уельських після жалоби за королевою Єлизаветою II і з новими титулами.

Читайте також: