У червоному пальті з бантом і чокером королеви: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом приїхала на службу

Принц і принцеса Уельські сьогодні з'явилися на щорічній службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принцеса Уельська вперше за два роки відвідала службу з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві, пропустивши минулорічний захід через лікування раку.

Кейт приїхала до абатства разом із чоловіком принцом Вільямом, одягнена в ефектне пальто від Catherine Walker з великим бантом, яке вже носила раніше і капелюх від Gina Foster. Під пальтом у принцеси виднілася сукня відтінку трохи темнішого.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

На шиї Кейт мала японський перлинний чокер Four Row з центральною діамантовою застібкою вигнутої форми. Він належав покійній королеві Єлизаветі II, яка замовила його з набору "найкращих культивованих перлин, подарованих їй японським урядом". А позичала носити його лише принцесі Діані та принцесі Кейт. У вухах принцеса носила сережки-вісячки теж із перлів. Її волосся було розпущене, а макіяж на обличчі лаконічний.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Принц Вільям був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та темно-синю краватку в цятку.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Данії Мері повторила образ принцеси Уельської Кейт.

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