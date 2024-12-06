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У червоному пальті з великим бантом на грудях: принцеса Кейт у яскравому образі приїхала на різдвяний концерт

У червоному пальті з великим бантом на грудях: принцеса Кейт у яскравому образі приїхала на різдвяний концерт

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт прибула до Лондона, щоб провести щорічну різдвяну службу "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.

Концерт, організований дружиною принца Вільяма, відбудеться вже вчетверте. У центрі уваги заходу буде тема "наскільки ми потрібні одне одному, особливо в найважчі часи нашого життя". Тема обрана не випадково, адже для Кейт 2024 рік став роком боротьби за життя, принцеса проходила лікування від раку.

Сьогодні Кейт сяє у двобортному червоному пальті з великим оксамитовим чорним бантом на грудях від Alexander McQueen, під пальтом у принцеси виднілася червона спідниця Emilia Wickstead, яку Кетрін уже носила раніше, а взута вона в пару чорних замшевих чобіт на підборах Ralph Lauren.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / © Getty Images
Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

У вухах принцеси Уельської красиві сережки-висячки з камінням, її волосся красиво укладене хвилями, а на обличчі насичений вечірній макіяж. Також з прикрас образ доповнює золотий браслет (його ми не бачили раніше) і заручальна каблучка із сапфіром, яку принцеса знову одягла після нетривалої паузи.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / © Getty Images
Принцеса Уельська Кейт на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Очікується, що Кейт супроводжуватиме сім'я – принц Вільям і, можливо, приєднаються діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

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