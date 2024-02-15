У червоному пальті, замшевих чоботах і з квіткою на руці: гарний образ Джилл Байден на День Валентина

Вчора, 14 лютого, фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден оглядали декорації і фотозону на Північній галявині Білого дому у Вашингтоні, присвячені Дню святого Валентина.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Все було оформлене у рожево-червоних кольорах і з сердечками.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл підготувалася до свята і одягла елегантне червоне пальто, яке скомбінувала з великим чорним шарфом, чорними штанями, шкіряними рукавичками і чорними замшевими чоботями. На руку вона прив'язала білку квітку із зеленим листям.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Гарна зачіска, макіяж із акцентом на очах та лаконічні сережки завершили лук першої леді.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у темно-синю куртку, з якої визирала біла сорочка, і темно-сині штани.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у вбранні кольору фуксії і квіткових слінгбеках зустрілася з королівським подружжям.

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