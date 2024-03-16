У червоному пончо з торочкою і кольорових штанях: 92-річна артистка у яскравому образі сяяла на прем'єрі фільму

Ріта Морено на власному прикладі демонструє, що мати гарний вигляд можна у будь-якому віці.

Пуерто-риканська та американська співачка, акторка й танцівниця Ріта Морено потрапила під приціл папараці, коли приїхала на прем’єру фільму The Prank, яка відбулася в The Montalban у Лос-Анджелесі.

Знаменитість продемонструвала стильний образ lady in red. На ній було червоне пальто з прорізаними рукавами і червона пов'язка на голові, які вона доповнила стьобаною червоною сумочкою.

Ріта Морено / Фото: Getty Images

На івенті Морено зняла верхній одяг і постала у червоному пончо з торочкою та у різнокольорових широких штанях. Взута вона була у червоні замшеві туфлі.

Ріта Морено / Фото: Getty Images

Ріта була з сивим волоссям, макіяжем із акцентом на очах, золотим ланцюжком із підвіскою на шиї і парними каблучками на пальці.

Артистка мала чудовий вигляд і була у хорошому настрої. Вона мило усміхалася фотографам і присутнім.

Нагадаємо, Ріта Морено на премії "Оскар" сяяла в елегантній чорній оксамитовій сукні з гофрованими рюшами від бренду Badgley Mischka, оперних чорних рукавичках і чорній перуці.

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