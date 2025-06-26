ТСН у соціальних мережах

Суспільство
2551
1 хв

У червоному сарафані і пітонових сандалях: красива Іванка Трамп із сім'єю прогулялася Венецією

Донька президента США показала милі сімейні світлини з Італії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми приїхала до Венеції на розкішне весілля американського мільярдера Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.

Перед триденним святкуванням Іванка з сім’єю мала час, щоб прогулятися романтичним містом, поплавати на човні та гондолі і пофотографуватися. В Instagram вона опублікувала серію цікавих знімків, які підписала: «З Венеції з любов’ю».

Іванка Трамп, Джаред Кушнер і їхні діти / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп, Джаред Кушнер і їхні діти / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сім’єю / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сім’єю / © Instagram Іванки Трамп

Іванка продемонструвала грайливий образ у червоній сукні міді А-силуету з зав’язками на шиї, які переходили у великий бант. Вбрання вона доповнила пітоновими сандалями.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На інших фото вона постала в зеленій сукні і в білому костюмі з червоно-помаранчевим принтом.

Іванка Трамп із дітьми / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із дітьми / © Instagram Іванки Трамп

На світлинах донька президента позувала як сама, так і з чоловіком і дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.

Іванка Трамп із сім’єю / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сім’єю / © Instagram Іванки Трамп

Діти Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Діти Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, папараці заскочили Іванку Трамп із сім’єю дорогою до водного таксі.

