У червоному сарафані і пітонових сандалях: красива Іванка Трамп із сім'єю прогулялася Венецією
Донька президента США показала милі сімейні світлини з Італії.
Іванка Трамп разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми дітьми приїхала до Венеції на розкішне весілля американського мільярдера Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
Перед триденним святкуванням Іванка з сім’єю мала час, щоб прогулятися романтичним містом, поплавати на човні та гондолі і пофотографуватися. В Instagram вона опублікувала серію цікавих знімків, які підписала: «З Венеції з любов’ю».
Іванка продемонструвала грайливий образ у червоній сукні міді А-силуету з зав’язками на шиї, які переходили у великий бант. Вбрання вона доповнила пітоновими сандалями.
На інших фото вона постала в зеленій сукні і в білому костюмі з червоно-помаранчевим принтом.
На світлинах донька президента позувала як сама, так і з чоловіком і дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором.
Нагадаємо, папараці заскочили Іванку Трамп із сім’єю дорогою до водного таксі.