У червоному штанному костюмі та човниках: королева Матильда з чоловіком-королем вирушили до Чилі

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

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Їх Величність король Філіп та королева Матильда були заскочені, коли вирушали до Республіки Чилі у Мельсбруку, в Бельгії.

Королева була одягнена цього дня у штанний костюм червоного кольору, який складався з подовженого жакету та штанів-кльош, на ній також був білий топ та замшеві туфлі-човники на підборах. Образ Матильди доповнила лаконічним укладанням, легким макіяжем, золотими сережками-висячками, золотим браслетом на зап'ясті та годинником, а також своєю заручальною каблучкою з сапфіром.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Король був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та зелену краватку в принт, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

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Вже після прибуття до Чилі королева Матильда переодяглася і з'явилася на трапі літака в зеленій сукні та й пальті з кейпом та поясом на талії, взута в нюдові туфлі-човники і таку саму сумку тримала в руках.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images