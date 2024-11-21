У червоному штанному костюмі і з перлами на шиї: королева Софія сходила на церемонію

86-річна іспанська королева Софія відвідала церемонію нагородження премій її імені.
Захід відбувся в Королівському палаці в Мадриді. Софія обрала для нового виходу на публіку штанний костюм яскравого червоного відтінку, до якого прикріпила брошку. На шиї Софія мала перлинну прикрасу з двох ниток, а у вухах перлинні сережки-висячки.
А кількома днями королева Софія відвідала благодійний захід у Мадриді. Вона була одягнена в бузкову блузку, короткий картатий жакет і штани зі стрілками, а взута в замшеві черевики на невисоких стійких підборах. Останнім часом вона полюбляє носити саме штанні костюми.
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