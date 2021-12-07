У червоному штанному костюмі та з новою зачіскою: Олена Зеленська на відкритті форума

Олена Зеленська відкрила форум "Україна 30. Саміт. Діти".

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті Всеукраїнського форуму "Україна 30. Саміт. Діти". Він є частиною серії заходів, присвячених 75-річчю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Привітати фонд із ювілеєм зібралися представники українського уряду та посольств.

Під час відкриття форуму дружина Президента України у своєму вітальному слові відзначила історичну роль ЮНІСЕФ як однієї з тих установ, які заклали підвалини сучасного світу й змінили ставлення до дітей як особистостей із беззаперечними правами.

На сцену Олена Зеленська вийшла у насичено-червоному штанному костюмі, світлій сорочці під жакетом та світлих гостроносих туфлях-човниках. У першої леді була лаконічна зачіска, волосся вона пофарбувала трохи більш темний колір, а також їй зробили класичний денний макіяж. У своїй промові Олена сказала:

"Через 13 років після заснування ЮНІСЕФ з’явилася Декларація прав дитини – головні принципи безпеки й добробуту дітей, якими керуємося досі. Тоді вважалося, що організація буде тимчасовою. Та викликів виявилося стільки, що сьогодні ЮНІСЕФ відзначає вже 75-річчя! Цей фонд присутній у 190 країнах – усюди, де потрібно захистити дитячі права й життя, забезпечити дитинство, освіту, здоров’я та рівні можливості.

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Пишаюся, що як перша леді маю змогу співпрацювати з офісом ЮНІСЕФ в Україні @unicef_ukraine, і ця співпраця закріплена у двох меморандумах. Основні пункти в них – про поліпшення якості харчування в освітніх закладах України; про поширення здорового способу життя серед дітей і молоді; про підвищення обізнаності про здорове харчування серед батьків і педагогів. Ми співпрацюємо у забезпеченні рівних прав та можливостей для дівчаток і хлопчиків, у створенні безбар'єрного середовища для всіх дітей і батьків з дітьми.



Тож, шановний ювіляре, з вами ми рухаємося вперед, змінюємося і змінюємо життя навколо себе.

Надихайте світ і нас і надалі!

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