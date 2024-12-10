У червоному светрі і широких джинсах: стильний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала київський центр організації "Відчуй", який опікується реабілітацією дітей і дорослих із порушеннями слуху.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Інколи це називають "тихою" травмою, бо, мовляв, є ж більш "видимі" та "нагальні". Але порушення слуху – вроджене чи набуте під час війни – така ж проблема, яка потребує уваги, як і інші поранення чи діагнози…

Нещодавно розробили й програму відновлення для військових, які частково або повністю втратили слух, захищаючи українців. Дякую за важливу роботу. Рівні можливості для кожного українця та українки – саме те, що обстоюємо зараз", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з'явилася у стильному образі. На ній був червоний светр вільного крою і широкі темно-сині джинси, які вона скомбінувала із взуттям із кислотно-жовтою підошвою. В Олени було укладання з боковим проділом і лаконічні сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору бургунді і чорній сорочці виступила на національнму форумі.

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