У червоному светрі і штанях-палацо: стильний лук дружини Ріші Сунака

Акшата Мурті вдало поєднала у своєму образі червоний і сірий кольори.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті зустрілися на Даунінг-стріт, 10 із благодійниками Королівського британського легіону та купили у них значки у формі маку.
Подружжя одне одному прикріпили маки на груди і зфотографувалися.
Акшата була одягнена в червоний светр і сірі штани-палацо зі стрілками. Взута вона була в замшеві червоні туфлі.
Мурті зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками, а руки – браслетом і каблучкою.
На Ріші був чорний класичний костюм, біла сорочка, бордова краватка у дрібні цятки і чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, Акшата Мурті сходила на вечірку у квітковій сукні з декольте.
Читайте також:
- У блузці з вишнями і червоних штанях: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі прогулялася садом
- У чорному костюмі з білим коміром: Олена Зеленська зустрілася із дружиною Ріші Сунака
- У рожевому светрі і зелених штанях: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі приїхала до Японії