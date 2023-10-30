У червоному светрі і штанях-палацо: стильний лук дружини Ріші Сунака

Акшата Мурті вдало поєднала у своєму образі червоний і сірий кольори.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті зустрілися на Даунінг-стріт, 10 із благодійниками Королівського британського легіону та купили у них значки у формі маку.

Подружжя одне одному прикріпили маки на груди і зфотографувалися.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Акшата була одягнена в червоний светр і сірі штани-палацо зі стрілками. Взута вона була в замшеві червоні туфлі.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Мурті зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками, а руки – браслетом і каблучкою.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

На Ріші був чорний класичний костюм, біла сорочка, бордова краватка у дрібні цятки і чорні шкіряні туфлі.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Акшата Мурті сходила на вечірку у квітковій сукні з декольте.

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