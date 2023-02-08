У червоному та молочно-білому: два нові виходи королеви Летиції в Анголі

Королівське подружжя Іспанії провело сьогодні кілька зустрічей під час свого офіційного візиту до Анголи.

Король Філіп VI та його дружина Летиція були присутні на зустрічі з головою Національної асамблеї Кароліною Серкейра та на виступі на напівциклі у Луанді. Це перша офіційна поїздка іспанської королівської родини до країни Африки на південь від Сахари.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

На Летиції цього дня була червона блузка та спідниця довжини міді у поєднанні з червоними слінгбеками на підборах та шкіряним клатчем, підібраним до тону вбрання.

Королева розпустила волосся трохи накрутивши його локонами, зробила яскравий макіяж і одягла золоті сережки-пусети. Нігті Її Величність майже ніколи не фарбує, а на вказівному пальці лівої руки тепер носить золоту каблучку від бренду Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Це не єдиний вихід королеви на сьогодні. Летиція відвідала пацієнтів та їхніх дітей у медичній установі в Анголі. Приїхала на зустріч Летиція у молочно-білому костюмі з поясом на талії та взута в еспадрильї, підібрані ідеально під основний тон її вбрання. Волосся королеви було розпущене, у вухах були сережки-кільця, а на обличчі захисна маска.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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