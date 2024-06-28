У червоному вбранні і на шпильках: прем’єр-міністерка Латвії захопила ефектним образом на саміті

Евіка Сіліня в образі lady in red приїхала до Брюсселя.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі.
Прем'єрка захопила своїм ефектним аутфітом на заході. На ній був червоний костюм, який складався зі спідниці за коліна і приталеного подовженого жакета з прихованими ґудзиками та накладними кишенями.
Взута вона була у червоні замшеві туфлі на шпильках. Аутфіт Евіка завершила акуратним укладанням, макіяжем із помадою ягідного відтінку і ланцюжком із діамантами.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен постала на саміті ЄС у кремовій блузці з квітковим принтом і кремових широких штанях.
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