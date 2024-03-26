У червоному вбранні і замшевих чоботах: прессекретарка Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр обожнює червоний колір, тож часто його вносить у свої луки.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на брифінгу у Вашингтоні новий яскравий образ.

Вона одягла червоний жакет без ґудзиків, чорний топ і червоні обтислі штани. Аутфіт Карін доповнила чорними замшевими чоботами на стійких підборах.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка, як завжди, була з об'ємним укладанням із кучерями, макіяжем із чорно-персиковими тінями, невеликими сережками-кільцями з камінням і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр любить експериментувати з кольорами, тож нещодавно поєднала фіалковий джемпер в рубчик зі штанями-палацо кольору фуксії.

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