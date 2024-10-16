У червоному вбранні і золотих туфлях: ефектний вихід Джилл Байден

Дружина президента США в образі lady in red виступила на заході.
Джилл Байден взяла участь у заході "Дівчата ведуть зміни" у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.
Там дружина президента продемонструвала образ lady in red. На ній була червона сорочка і червоний костюм, який складався з однобортного подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. Вбрання перша леді скомбінувала із золотистими туфлями.
Бріжит зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками з камінням у вигляді зірок, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – браслетами.
Нагадаємо, Джилл Байден на заході у Блакитній кімнаті з'явилася у закритій сукні міді кольору індиго з плісованою спідницею і тонким ремінцем на талії в тон.
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