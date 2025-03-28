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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
626
Час на прочитання
2 хв

У червоному вбранні із синьою вишивкою: королева Йорданії Ранія влаштувала прийом для жінок-військовослужбовиць

Королева Йорданії провела особливий захід в Аммані.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність, 54-річна королева Ранія, прийняла групу жінок — йорданських військовослужбовиць і робітниць служб безпеки — на іфтар (це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан. Проводиться до або після вечірньої молитви за місцевим часом) у палаці Аль-Хусейнія в Аммані.

Під час вечері королева подякувала жінкам за службу країні, а також вислухала тих, хто поділився з нею своїми думками про роботу та сімейне життя.

«Вчорашній іфтар із групою військовослужбовиць та співробітниць служби безпеки. Дякую за вашу невпинну службу», — написала королева.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Оскільки Ранія носить негласний титул однієї з найстильніших королівських осіб у світі, вона знову зачарувала своїм чудовим вбранням. Для цієї особливої вечері королева одягла ансамбль насиченого червоного кольору, який включав пряму сукню довжини міді від бренду Cefinn та легку накидку з тоншої тканини від бренду Eman Al Ahmed. Накидка була прикрашена вишивкою у вигляді синіх ромбів, яка мала дуже ефектний та цікавий вигляд на яскравій тканині.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність доповнила лук синім клатчем від L’Afshar і туфлями-човниками розкішного кобальтового відтінку від відомого взуттєвого бренду Gianvito Rossi, взуття від якого носить також принцеса Кейт. Завершували образ арабської королеви розкішні сережки синього кольору, макіяж та її улюблене укладання з легкими та елегантними локонами.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Цей вихід у світ Ранії стався після того, як у Йорданії відсвяткували День матері — на Близькому Сході це свято проводиться щороку 21 березня. З нагоди цього особливого та зворушливого дня старший син Ранії опублікував миле фото, на якому зазнімковано його маму та доньку принцесу Іман.

Дата публікації
Кількість переглядів
626
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