У червоному вбранні із золотими ґудзиками: Джилл Байден відвідала музей у Вашингтоні

У червоному вбранні із золотими ґудзиками: Джилл Байден відвідала музей у Вашингтоні

Перша леді США обрала для свого виходу ефектний образ.

Джилл Байден відвідала Смітсонівський музей латиноамериканців у Вашингтоні. Для неї там влаштували урочистий прийом.

Перша леді обрала для свого образу стильний червоний костюм від Schiaparelli із золотими ґудзиками на жакеті.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Пані Байден зробили укладання з локонами і макіяж з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням. На руці був золотий браслет. Французький манікюр завершив ефектний аутфіт Джилл.

Нагадаємо, раніше перша леді США на заході у Білому домі з'явилася у білосніжному штанному костюмі.

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