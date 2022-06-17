У червоному вбранні із золотими ґудзиками: Джилл Байден відвідала музей у Вашингтоні

Перша леді США обрала для свого виходу ефектний образ.
Джилл Байден відвідала Смітсонівський музей латиноамериканців у Вашингтоні. Для неї там влаштували урочистий прийом.
Перша леді обрала для свого образу стильний червоний костюм від Schiaparelli із золотими ґудзиками на жакеті.
Пані Байден зробили укладання з локонами і макіяж з акцентом на очах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням. На руці був золотий браслет. Французький манікюр завершив ефектний аутфіт Джилл.
Нагадаємо, раніше перша леді США на заході у Білому домі з'явилася у білосніжному штанному костюмі.
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