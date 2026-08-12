У червоному вбранні з кейпом: перша леді Еквадору у яскравому образі з’явилася на національному святі

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Перша леді Еквадору Лавінія Вальбонезі поділилася в Instagram новими фотографіями, зробленими під час святкування 10 серпня — Дня першого проголошення незалежності країни.

Для офіційного заходу вона обрала ефектний монохромний образ насиченого червоного кольору. На ній був лаконічний топ із круглою горловиною та асиметричною деталлю у вигляді кейпа, який м’яко спадав з одного плеча.

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Верх Лавінія поєднала з довгою прямою спідницею, що підкреслила її струнку фігуру. Завершили аутфіт червоні туфлі на високих шпильках і з металевими деталями на гострих носках.

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Перша леді доповнила лук сонцезахисними окулярами, діамантовими сережками-цвяшками, тонким ланцюжком і золотистим годинником. У неї було укладання з локонами і ніжний макіяж.

На урочистостях Вальбонезі супроводжували її сини. Хлопчики були одягнені однаково — у білі сорочки, бежеві штани та коричневе взуття.

«Цього 10 серпня ми святкуємо, ким ми є, і все, що ми ще можемо побудувати», — підписала перша леді світлини.

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