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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У червоному жакеті і чорній блузці: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Лондона

Очільниця Єврокомісії обрала для свого ділового образу класичні кольори.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з офіційним візитом прибула до Лондона. На Даунінг-стріт, 10 її зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

/ © Associated Press

© Associated Press

Урсула з'явилася там у діловому образу у класичних кольорах. На ній був приталений червоний жакет, чорна блузка зі складками і чорні прямі штани.

Лук політикиня доповнила чорними щільними колготами і чорними туфлями із золотими пряжками і на стійких підборах.

/ © Associated Press

© Associated Press

У фон дер Ляєн був ніжний макіяж та улюблені прикраси – чорні сережки-цвяшки у вухах і перлинне намисто на шиї.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем постала у жакеті кольору індиго і з синьо-жовтою стрічкою.

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