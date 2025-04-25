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У червоному жакеті і чорній блузці: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Лондона
Очільниця Єврокомісії обрала для свого ділового образу класичні кольори.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з офіційним візитом прибула до Лондона. На Даунінг-стріт, 10 її зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Урсула з'явилася там у діловому образу у класичних кольорах. На ній був приталений червоний жакет, чорна блузка зі складками і чорні прямі штани.
Лук політикиня доповнила чорними щільними колготами і чорними туфлями із золотими пряжками і на стійких підборах.
У фон дер Ляєн був ніжний макіяж та улюблені прикраси – чорні сережки-цвяшки у вухах і перлинне намисто на шиї.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем постала у жакеті кольору індиго і з синьо-жовтою стрічкою.