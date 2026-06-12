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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

У червоному жакеті і чорних штанах: Урсула фон дер Ляєн продемонструвала свій фірмовий діловий стиль

Очільниця Єврокомісії обожнює носити яскраві жакети у своїх ділових аутфітах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі. Для офіційного заходу політикиня обрала елегантний образ у своїй улюбленій діловій естетиці.

Урсула з’явилася перед фотографами у червоному однобортному жакеті, світло-бежевій блузкці зі складками біля горловини і класичних чорних штанях прямого силуету, які вже давно є невід’ємною частиною гардероба фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Талію Урсула підкреслила тонким чорним поясом із металевою пряжкою. Лук вона завершила лаконічними чорними туфлями на низьких підборах і з золотистими декоративними пряжками.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Із прикрас очільниця Єврокомісії обрала улюблене перлинне намисто на шиї та мінімалістичні сережки. Волосся вона традиційно уклала в акуратну об’ємну зачіску з легкими хвилями, а макіяж виконала у природній гамі.

Нагадаємо, фотографи зазнімкували, як Урсула фон дер Ляєн брала участь у церемонії куріння аборигенів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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