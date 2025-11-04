ТСН у соціальних мережах

Суспільство
27
1 хв

У червоному жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії любить носити яскраві ділові жакети.

Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на щотижневе засідання Колегії комісарів у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі. Її зазнімкували, коли вона йшла разом із очільницею зовнішньої політики Європейського Союзу Каєю Каллас.

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / © Associated Press

Урсула була одягнена у червоний однобортний жакет, бежеву блузку зі складками і класичні чорні штани зі шкіряним поясом. Аутфіт політикиня доповнила чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями із золотою фурнітурою.

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Кая Каллас / © Associated Press

У фон дер Ляєн було акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, сережки-цвяшки з чорним камінням у вухах та улюблене перлинне намисто на шиї.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у кораловому жакеті приїхала на зустріч із Трампом і Зеленським.

