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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

У червоному жакеті і з цікавим намистом: міністерка закордонних справ Австрії на діловій зустрічі

Беата Майнль-Райзінгер з робочим візитом відвідала США.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Беата Майнль-Райзінгер

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Міністерка закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер з офіційним візитом приїхала до Вашингтона, де зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо.

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Там Майнль-Райзінгер постала в білих штанях, білій блузці з V-подібним вирізом і драпуванням та червоному жакеті, рукави якого вона підкотила і продемонструвала підкладку з принтом. Вбрання політикиня доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках.

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Беата зробила гарне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — цікавим різнокольоровим намистом із металевими деталями, а на руках були каблучки.

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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