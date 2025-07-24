У червоному жакеті і з цікавим намистом: міністерка закордонних справ Австрії на діловій зустрічі

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Реклама

Міністерка закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер з офіційним візитом приїхала до Вашингтона, де зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо.

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Там Майнль-Райзінгер постала в білих штанях, білій блузці з V-подібним вирізом і драпуванням та червоному жакеті, рукави якого вона підкотила і продемонструвала підкладку з принтом. Вбрання політикиня доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках.

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press

Беата зробила гарне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — цікавим різнокольоровим намистом із металевими деталями, а на руках були каблучки.

Реклама

Беата Майнль-Райзінгер / © Associated Press