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У червоному жакеті і з цікавим намистом: міністерка закордонних справ Австрії на діловій зустрічі
Беата Майнль-Райзінгер з робочим візитом відвідала США.
Міністерка закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер з офіційним візитом приїхала до Вашингтона, де зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо.
Там Майнль-Райзінгер постала в білих штанях, білій блузці з V-подібним вирізом і драпуванням та червоному жакеті, рукави якого вона підкотила і продемонструвала підкладку з принтом. Вбрання політикиня доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках.
Беата зробила гарне укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — цікавим різнокольоровим намистом із металевими деталями, а на руках були каблучки.