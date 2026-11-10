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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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107
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У червоному жакеті із золотими ґудзиками: Джорджа Мелоні приголомшила ефектним луком на урочистій церемонії

Очільниця італійського уряду обрала для офіційного заходу елегантний образ у класичному стилі з яскравим акцентом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала урочисту церемонію покладання вінків до Могили Невідомого солдата біля монумента Вітторіано (Altare della Patria) у Римі. Захід відбувся з нагоди Дня національної єдності та збройних сил Італії.

На офіційній події політикиня продемонструвала елегантний діловий образ, головним акцентом якого став яскраво-червоний двобортний жакет. Він мав приталений силует, гострі лацкани, нпрорізні кишені і два ряди золотистих ґудзиків. Манжети рукавів також були прикрашені декоративними золотистими ґудзиками.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Червоний жакет Джорджа поєднала з білою блузкою і чорними широкими штанями зі стрілками. Доповнили її аутфіт чорні гостроносі туфлі на підборах. До лацкану вбрання вона прикріпила невелику блакитну брошку у формі квітки.

Мелоні зробила красиве укладання з локонами і макіяж смокі-айс, а губи нафарбувала яскравою червоною помадою.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

На тлі інших політиків, які переважно були одягнені у стримані костюми темних відтінків, Джорджа мала особливо яскравий вигляд. У своєму насичено-червоному жакеті вона вирізнялася серед сірої маси офіційних осіб, наче яскрава квітка.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у чорному костюмі, з локонами і на шпильках зустріла президента Чилі у Римі.

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