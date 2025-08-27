У червоному жакеті та спідниці кольору капучино: новий лук королеви Мері під час її морського круїзу

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Їхні Величності король Фредерік X та королева Мері вітали перехожих під час візиту до комуни Лесе під час літньої подорожі королівської пари на борту королівського судна «Даннеброг».

Її Величність королева для нової появи на публіці обрала лук у теплих відтінках, доповнивши його червоним контрастним жакетом. Мері була в білій сорочці, бежевому кардигані, спідниці максі кольору капучино та балетках нюдового відтінку з білими носами. Стильний лук королева доповнила червоним жакетом і плетеною сумкою через плече. Також вона одягла окуляри з кавовою оправою, сережки-вісячки та кілька каблучок на пальці.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X одягнув картату сорочку в поєднанні з пісочним піджаком і коричневими штанами з чорним шкіряним поясом, а взутий був у коричневі шкіряні черевики. Королівське подружжя махало руками публіці, яка їх тепло вітала.

