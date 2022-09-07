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У червоному жакеті і блузці: перша міністерка Шотландії на зустрічі

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У червоному жакеті і блузці: перша міністерка Шотландії на зустрічі

Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Нікола Стерджен обожнює червоний колір, який часто додає до своїх ділових луків.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен зустрілася з персоналом Shelter Scotland в Единбурзі, Шотландія. Там вона послухала від перших радників про їхню роботу з надання практичної підтримки та порад людям, які мають проблеми з житлом або безхатьки.

На зустрічі політикиня постала у червоному приталеному жакеті, червоній блузці і чорних штанях.

Нікола Стерджен / © Getty Images
Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Свій діловий аутфіт вона доповнила акуратним укладанням, макіяжем із чорними стрілками та червоною помадою і улюбленими лаконічними сережками.

Нагадаємо, у червні Стерджен відвідала вечірку в саду у палаці Голіруд в Единбурзі. Там вона продемонструвала елегантний образ. На ній був рожевий костюм, який складався із сукні-футляра і приталеного жакета зі срібними ґудзиками.

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