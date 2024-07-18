У червоному жакеті і блузці з V-подібним вирізом: яскравий образ прем’єр-міністерки Естонії на саміті

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас бере участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Захід відбувається у Бленгеймському палаці у Вудстоку. На ньому європейські лідери обговорюють питання енергетики, інфраструктури, зв’язку, кібербезпеки, протидії дезінформації та міграції.

Фото: Associated Press

Там прем'єрка з'явилася у червоному жакеті, рожевій блузці з кольоровим принтом і V-подібним вирізом, а також у спідниці-олівці темно-синього кольору. Вбрання вона скомбінувала з темно-синіми замшевими туфлями на стійких підборах.

Кая Каллас / Фото: press-centr.com

Каллас зробила акуратне укладання, макіяж із ніжно-рожевою помадою, на шиї у неї був срібний ланцюжок із підвіскою, у вухах – лаконічні сережки з діамантами, а на руках – срібний годинник, делікатний браслет і каблучка.

Кая Каллас / Фото: press-centr.com

Під час саміту Кая поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, який також взяв участь у заході.

Володимир Зеленський і Кая Каллас / Фото: press-centr.com

Нагадаємо, Кая Каллас на саміті НАТО постала у блідо-блакитній сукні-футлярі довжини міді з короткими рукавами, яку вона скомбінувала із замшевими пудровими туфлями на стійких підборах.

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