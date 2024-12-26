У червоному жакеті і ботильйонах на підборах: діловий лук міністерки енергетики Франції

Політикиня обрала для свого образу чорний і червоний кольори, які мали гармонійний вигляд.

До об'єктивів фотографів потрапила міністерка енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше. Політикиня у цей момент йшла на зустріч у Міжміністерському кризовому центрі Міністерства внутрішніх справ у Парижі.

Її діловий аутфіт складався із подовженого червоного жакета з одним ґудзиком, чорної водолазки і чорних обтислих штанів.

Агнес Паньє-Рунаше / Фото: Associated Press

Образ Агнес доповнила шкіряними ботильйонами на стійких підборах. У неї було розпущене волосся та оптичні окуляри у червоній оправі на обличчі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у стильному пальті та хустці в колір французького прапора побувала на виставці.

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