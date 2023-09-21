У червоному жакеті і об'ємній перуці: Бріжит Макрон продемонструвала ефектний аутфіт

Бріжит Макрон разом із королевою Каміллою, яка з чоловіком, королем Чарльзом III, прибула з офіційним візитом до Франції, відвідали Національну бібліотеку у Парижі, де відбулося відкриття нової британсько-французької літературної премії.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Associated Press

Після цього перша леді та Її Величність побували у гімназії в Сен-Дені, неподалік від Парижа, де зустрілися з дітьми і поспілкувалися з ними.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Associated Press

Бріжит продемонструвала стильний яскравий образ. На ній був червоний подовжений твідовий жакет від Chanel і чорні прямі штани зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними шкіряними ботильйонами.

Королева Камілла і Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Макрон доповнила об'ємною перукою, прикрасою на шию, каблучками на пальцях і макіяжем смокі-айс.

Бріжит Макрон і королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла надала перевагу білому пальту без коміра від Fiona Clare, чорно-білій сукні з принтом і туфлям Chanel.

Нагадаємо, на державному бенкеті Бріжит Макрон з'явилася в елегантній темно-синій сукні максі з прозорими рукавами, яка на комірі, манжетах і лінії талії була прикрашена камінням.

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