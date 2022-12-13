У червоному жакеті і сережках-пусетах: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з Макроном

Очільниця Єврокомісії гармонійно поєднала у своєму діловому образі червоний і чорний кольори.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із робочим візитом приїхала до Франції. Вона зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після чого вони відправились на вечерю з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе, яка відбулася у Єлисейському палаці.

Еммануель Макрон і Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Одягнена Урсула була у червоний жакет із чорними манжетами у дрібний червоний горошок, які мали гармонійний вигляд із чорною блузкою і чорними штанями. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Урсулу фон дер Ляєн і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Шию політикиня прикрасила перлинним намистом, а вуха – сережками-пусетами з перлів. Фон дер Ляєн зробила собі укладання з прикореневим об'ємом і ніжний макіяж із акцентом на бронзових рум'янах.

Урсулу фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На Макроні був чорний костюм, біла сорочка і чорна краватка.

Урсулу фон дер Ляєн і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті G20, який відбувся у Нуса-Дуа, Урсула постала у діловому образі, який складався з прямих чорних штанів, білого топу і яскравого жакету – рожевого з помаранчевою клітинкою.

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