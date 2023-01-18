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У червоному жакеті і сорочці з коров'ячим принтом: ефектний аутфіт міністерки економіки Іспанії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоному жакеті і сорочці з коров'ячим принтом: ефектний аутфіт міністерки економіки Іспанії

Надя Кальвіно / Фото: Associated Press

Іспанська політикиня привернула увагу стильним луком.

Міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно взяла участь у зустрічі міністрів фінансів єврогрупи, яка відбулася у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Політикиня обрала для себе ефектний діловий образ. Вона одягла елегантний оксамитовий червоний жакет і стильну сорочку з коров'ячим принтом. У такому вбранні Кальвіно мала чудовий вигляд.

Надя Кальвіно / © Associated Press
Надя Кальвіно / Фото: Associated Press

Аутфіт Надя доповнила перлинними сережками, ніжним макіяжем і укладанням з локонами.

Надя Кальвіно / © Associated Press
Надя Кальвіно / Фото: Associated Press

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін на Всесвітньому економічному форуму у Давосі постала в образі total black. Вона скомбінувала водолазку з обтислими штанями.

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Дата публікації
Перегляди
817
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