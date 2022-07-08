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У червоному жакеті і з ніжним макіяжем: прессекретарка Байдена провела брифінг для журналістів

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У червоному жакеті і з ніжним макіяжем: прессекретарка Байдена провела брифінг для журналістів

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр обрала для ділового аутфіту червоний костюм.

Прессекретарка Джо Байдена Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Білому домі у Вашингтоні. Там вона постала у діловому образі, який складався із червоного жакета, спідниці-олівця і білого топу.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила ніжним макіяжем з акцентом на персикових тінях, золотими сережками-пусетами, делікатним кулоном на тонкому золотому ланцюжку і браслетом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Раніше Жан-П’єр зустрілася з пресою у блакитній сукні з вирізом в зоні декольте.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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