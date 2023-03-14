У червоному жакеті і з перлинною підвіскою: міністерка охорони здоров’я Швеції у Брюсселі

Ако Анкарберг Йоганссон гармонічно поєднала у своєму образі червоний і чорний кольори.

Міністерка охорони здоров’я Швеції Ако Анкарберг Йоганссон сьогодні, 14 березня, прибула на зустріч міністрів охорони здоров’я ЄС у будівлі Європейської ради у Брюсселі.

Там вона з'явилася у діловому аутфіті. Політикиня поєднала чорні прямі штани з червоним жакетом із одним ґудзиком та білою сорочкою. Взута Ако була у шкіряні чорні ботильйони на стійких підборах.

Ако Анкарберг Йоганссон / Фото: Associated Press

Анкарберг Йоганссон зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию перлинною підвіскою на ланцюжку.

Ако Анкарберг Йоганссон / Фото: Associated Press

Нагадаємо,прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підкреслила струнку фігуру фіолетовою сукнею. У такому луку вона взяла участь у коаліційних переговорах у Таллінні.

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