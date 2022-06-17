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У червоному жакеті із синьо-жовтою стрічкою: міністерка оборони Канади на діловій зустрічі у Брюсселі

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У червоному жакеті із синьо-жовтою стрічкою: міністерка оборони Канади на діловій зустрічі у Брюсселі

Олексій Резніков і Аніта Ананд / Фото: Associated Press

Аніта Ананд підтримала Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков днями поговорив з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд перед зустріччю міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Міністри оборони країн НАТО під час дводенної зустрічі обговорили посилення поставок зброї в Україну, а також заявки Швеції та Фінляндії на вступ до трансатлантичного військового альянсу.

Олексій Резніков і Аніта Ананд / © Associated Press
Олексій Резніков і Аніта Ананд / Фото: Associated Press

Аніта Ананд була одягнена у червоний жакет і чорний топ. Шию вона прикрасила хусткою з принтом. А на знак підтримки України міністерка пришпилила до лацкана жакета синьо-жовту стрічку.

Резніков був одягнений у темно-синій костюм, світлу сорочку і жовту краватку із синімиквітами.

Нагадаємо, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Коледжу в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі з'явилася в образі у кольорах українського прапора - синій сорочці і жовтому жакеті.

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