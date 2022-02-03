У червоному жакеті та балетках з бантиками: перша міністерка Шотландії на знімальному майданчику

У червоному жакеті та балетках з бантиками: перша міністерка Шотландії на знімальному майданчику

Нікола Стерджен відвідала репетицію майбутньої постановки "Сон літньої ночі" у Фестивальному театрі.

Вчора, 2 лютого, Нікола Стерджен відвідала Шотландську оперу, де зустрілася з персоналом продакшн-студії у Глазго. Вона побувала на репетиції майбутньої постановки "Сон літньої ночі" у Фестивальному театрі в Глазго. Це перший культурний захід у закритому приміщенні після зняття обмежень, пов'язаних із коронавірусною пандемією.

На знімальному майданчику міністерка з'явилася у червоному жакеті з чорними ґудзиками і чорних прямих штанях.

Нікола Стерджен / Getty Images

Вбрання Стерджен поєднала з червоними замшевими балетками з бантиками. На обличчі у політикині була маска із шотландською клітинкою.

Нікола Стерджен / Getty Images

Але не завжди з аутфітами Ніколи було все гаразд. Якось до журналістів вона вийшла в обдертих туфлях.

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